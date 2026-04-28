Acidente entre ônibus com religiosos e uma carreta deixa 2 mortos e 30 feridos em MG

O coletivo transportava uma excursão religiosa da Igreja Batista Bíblica que saiu de Buritirama, na Bahia, e tinha como destino a cidade de São Paulo

Reprodução/Corpo de Bombeiros MG Acidente entre ônibus e carreta em Minas Gerais



Um ônibus da Igreja Batista Bíblica colidiu com uma carreta na BR-050, em Uberaba (MG), durante a madrugada desta terça-feira (28) e deixou dois mortos e mais de 30 pessoas ficaram feridas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente ocorreu por volta da meia noite no km 152, próximo ao posto Caxuxa. O ônibus transportava 59 passageiros, um dos motoristas do ônibus, de 52 anos, e uma passageira, aos 54 anos, morreram. Outras 10 pessoas ficaram gravemente feridas, 10 tiveram lesões moderadas e 11 vítimas saíram ilesas. “As demais vítimas ainda não tiveram a classificação informada e o condutor da carreta saiu, aparentemente, ileso”, segundo a PRF.

Dos 59 passageiros do coletivo, 57 eram fiéis da igreja e dois motoristas que se revezavam para o trajeto que saiu de Buritirama, na Bahia, e tinha como destino a cidade de São Paulo.

Ainda segundo a PRF, Bombeiros, Samu e a Concessionária também participaram do resgate.

O Corpo de Bombeiros confirmou as duas vítimas fatais e constatou outras 36 feridas que foram socorridas e encaminhadas aos hospitais da região.

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) informou que recebeu quatro mulheres passageiras do ônibus. Três delas ainda passarão por cirurgias. A outra paciente tem quadro clínico estável e segue em observação no Pronto Socorro.

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (PSD-MG), lamentou o ocorrido em uma publicação nas redes sociais. “Hoje Uberaba acordou com uma notícia que nos entristece profundamente. Estou acompanhando de perto cada caso, em contato com os hospitais e equipes de saúde. Minha solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos”, escreveu.