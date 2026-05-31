Caso suspeito de Ebola em SP testa positivo para meningite

A investigação para outros tipos virais, no entanto, continua

Louis Reed / Unsplash O paciente é um homem de 37 anos, que veio da República Democrática do Congo



A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou que o suspeito do vírus Ebola testou positivo para meningite meningocócica, neste sábado (30). A investigação para Ebola e outros tipos virais, no entanto, continua.

O paciente é um homem de 37 anos, que veio da República Democrática do Congo, país que enfrenta um surto da doença.

“Há confirmação laboratorial da bactéria causadora da meningite meningocócica pelo Instituto Adolfo Lutz, dentro do processo de diagnóstico diferencial. Ainda assim, a investigação para Ebola permanece em andamento até a conclusão das análises específicas”, diz Regiane de Paula, coordenadora em Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES-SP.

O paciente retornou de viagem recente ao território e apresentou sintomas como febre, que indicam o possível contágio com o vírus. O homem segue internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, hospital estadual de referência para esse tipo de infecção.

Em 2014, o local recebeu três casos suspeitos da doença, que foram descartados. O Instituto Adolfo Lutz fará investigação laboratorial e diagnóstico diferencial. Ainda não há confirmação de que o paciente tenha a doença, e a investigação foi iniciada de forma preventiva.

“O procedimento inclui isolamento, notificação imediata, investigação laboratorial e monitoramento conforme os protocolos vigentes”, explica Regiane de Paula, coordenadora em Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES-SP.

Na semana passada, a coordenadoria atualizou as orientações à rede de saúde sobre como lidar com casos suspeitos do vírus Ebola, da cepa Bundibugyo, identificado na República Democrática do Congo.

Na avaliação da SES-SP, o risco de introdução da doença no Brasil e América do Sul é muito baixo, mas a orientação é que os serviços de saúde mantenham a atenção a casos em que pacientes apresentem febre e tenham visitado locais onde circulam o vírus nos últimos 21 dias.