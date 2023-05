Acidentes em estradas federais matam 56 pessoas no feriado prolongado

Balanço da Polícia Rodoviária Federal aponta 812 acidentes, sendo 212 graves

Divulgação/PRF PRF anotou 212 acidentes graves, e 861 pessoas ficaram feridas



O Brasil registrou 56 mortes decorrentes de acidentes nas estradas federais durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho. O dado foi divulgado nesta terça-feira, 2, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a corporação, esse é o menor número de óbitos nas estradas desde o feriado de Réveillon. Além disso, o dado é 5% menor em comparação ao total de mortes contabilizados no feriado prolongado de Tiradentes, há 10 dias, quando houve 59 óbitos. No feriado prolongado do Dia do Trabalho, a PRF computou 812 acidentes pelas estradas, sendo 212 graves. Ao todo, 861 pessoas ficaram feridas. Minas Gerais lidera o ranking de Estado com maior número de ocorrências, com 112 colisões. A lista segue com Santa Catarina (102), Paraná (81), Rio Grande do Sul (67) e Espírito Santo (59). O balanço de colisões no feriado é 8,8% maior do que o total anotado na operação de Tiradentes, quando houve 746 acidentes. Em relação as infrações mais cometidas, segundo a PRF, foram ultrapassagens indevidas, com 5.384 autuações. Depois, a falta do cinto de segurança, com 3.515 multas. Na terceira posição aparece embriaguez ao volante, com 1.751 casos. Outros 33 mil motoristas foram flagrados, por meio de radares, dirigindo acima da velocidade permitida.