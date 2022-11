Acusada pela morte do marido, Flordelis chora durante o primeiro dia de julgamento

Ex-deputada está presa preventivamente desde 13 de agosto de 2021

Reprodução/Globo Flordelis é acusada pela morte do marido, pastor Anderson Gomes, que foi assassinado a tiros



Acusada pela morte do marido em 2019, a ex-deputada federal Flordelis dos Santos Souza chorou durante o primeiro dia de julgamento, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela nega envolvimento no crime. Até o momento, seis pessoas já foram condenadas. Flordelis está presa preventivamente desde 13 de agosto de 2021 no presídio feminino Talavera Bruce, no complexo de Gericinó, em Bangu. Dois dias antes de ser detida, ela teve o mandato parlamentar cassado com os votos de 437 de 512 deputados. Além da ex-deputada, outras dez pessoas foram acusadas por participarem da morte do pastor Anderson Gomes, que foi assassinado a tiros. Entre elas seis são acusadas de homicídio, sendo que três já foram julgadas, das quais duas foram condenadas. Outras quatro pessoas respondem por outros crimes de envolvimento. Flordelis vai responder por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. O portal da Jovem Pan procurou a defesa de Flordelis para comentar sobre as acusações e o julgamento, mas até o momento não conseguiu respostas. O julgamento deve seguir até quarta-feira, 9, ou quinta-feira, 10.