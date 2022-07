Adolescente cai do 33º andar de prédio em Goiânia e é encontrado morto em fosso de ventilação

Para retirar o corpo do local, os bombeiros tiveram que quebrar uma parede do edifício

Divulgação/Portal Goiás Caso será investigado pelo 8º Distrito Policial (DP) de Goiânia



Um adolescente foi encontrado morto, na madrugada desta sexta-feira, 8, dentro de um fosso de ventilação de um prédio em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teria caído do 33º andar. Para retirá-lo do local, a corporação teve que quebrar uma parede. Moradores do edifício relataram que ouviram um barulho durante a madrugada. Eles questionaram a administração do prédio e, segundo eles, receberam a notícia de que houve uma morte acidental de um visitante no prédio, mas que todas as providências haviam sido tomadas. O corpo foi levado pela polícia para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por necropsia para descobrir o que levou a morte do adolescente. O 8º Distrito Policial (DP) de Goiânia vai investigar o caso.