Preso suspeito de ser mandante do assassinato de Dom Phillips e Bruno

Conhecido como Colômbia, ele foi preso na delegacia de Tabatinga (AM) ao se apresentar com documentos falsos, o que levou a sua prisão em flagrante

Reprodução/Arquivo Pessoal O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips desapareceram no domingo, 5, no Vale do Javari, no Amazonas



Foi preso, no fim da tarde da última quinta-feira, 7, o suspeito de ser principal mandante do assassinato do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, informou hoje a Policia Federal do Amazonas ao site da Jovem Pan. Trata-se do peruano Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia, que já estava sendo investigado por comércio ilegal de pescados, com o objetivo de lavar dinheiro do tráfico de drogas, produzidas na Colômbia e no Peru.

Ele se apresentou espontaneamente na delegacia de Tabatinga (AM) para esclarecer que não estava envolvido no comércio ilegal de pescados. Mas apresentou documentos falsos, o que é crime, com pena de até quatro anos de detenção. Colômbia foi preso em flagrante e transferido para o presídio de Tabatinga (AM). No depoimento, ele disse não tinha nada a ver com o assassinato de Dom e Bruno. O delegado da Polícia Federal disse nesta sexta-feira, 8, em entrevista coletiva à imprensa, que continua investigando o envolvimento do suspeito no caso.

As vítimas desapareceram durante uma expedição, no dia 5 de junho, em Atalaia do Norte, município do Vale do Javari, segunda maior reserva indígena, conhecida por ser cenário de crimes violentos. Nesta sexta-feira, 8, vencem as prisões temporárias de Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado; Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha; e Oseney da Costa Oliveira, os dos Santos. Eles devem continuar presos, mas agora preventivamente.