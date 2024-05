Adolescente de 16 anos é investigado por desviar doações para vítimas de enchentes no RS

Jovem usava a internet para aplicar golpes, simulando campanhas de arrecadação de doações, no entanto, o dinheiro acabava em contas vinculadas a ele

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Animais são resgatados no bairro Harmonia, em Canoas, na Grande Porto Alegre, nesta sexta-feira (10), após a enchente que atingiu a cidade. Mais de 400 mil gaúchos estão fora de casa afetados pela maior tragédia climática do Estado. Ontem, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou que 337.346 pessoas estão desalojadas e outras 70.772 em abrigos. O aumento na quantidade de afetados pelas enchentes ocorre em um momento de elevação do nível da Lagoa dos Patos e queda de temperatura no Estado. O balanço oficial até ontem era de 113 pessoas mortas e 134 desaparecidas.



Um jovem de 16 anos, residente em Balneário Camboriú, Santa catarina, está sendo investigado por supostamente desviar dinheiro de pessoas que queriam ajudar a população do Rio Grande do Sul, estado afetado por inundações desde o início do mês. Segundo a Polícia Civil gaúcha, o adolescente usava a internet para aplicar golpes, simulando campanhas de arrecadação de doações, no entanto, o dinheiro acabava em contas vinculadas a ele. Na última sexta-feira (24), a Polícia Civil realizou uma busca em um apartamento em Balneário Camboriú, onde foram apreendidos computadores, celulares e equipamentos eletrônicos. A suspeita é de estelionato e lavagem de dinheiro. Outros mandados foram cumpridos na mesma sexta-feira, relacionados a golpes de doações para o Rio Grande do Sul.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As ações fazem parte de uma força-tarefa da Polícia Civil chamada Cyber, que visa combater golpes relacionados a situações de calamidade pública. A fase foi denominada Operação Dilúvio Moral. De acordo com as investigações, o adolescente alega em suas redes sociais ter alcançado seu primeiro milhão aos 15 anos. Ele é sócio de duas empresas e teria criado uma página na internet simulando vínculo com o governo do Rio Grande do Sul, redirecionando os usuários para uma página falsa de arrecadação de doações. O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) anunciou a investigação de um suposto esquema de desvio de doações destinadas às vítimas das enchentes em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Três membros da Defesa Civil da cidade são investigados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRS, que apura crimes como apropriação indébita, peculato e associação criminosa durante o estado de calamidade pública.

*Reportagem produzida com auxílio de IA