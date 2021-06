Adolescente de 16 anos morre após ser baleado dentro de casa no RJ

Uma operação policial estava em curso no bairro no qual Thiago Santos Conceição morava no momento em que ele foi atingido por tiro; Estado afirmou que vai investigar circunstâncias da morte

Acervo familiar Thiago tinha 16 anos



Um adolescente de 16 anos morreu com um tiro na cabeça dentro de casa nesta sexta-feira, 18, no momento em que uma operação policial era conduzida no Morro da Fé, no bairro da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. Thiago Santos Conceição conversava com familiares no momento em que foi atingido por uma bala. A operação conduzida no bairro de Thiago, chamada de “Coalizão do Bem”, foi feita pela Polícia Civil do RJ em conjunto com as polícias do Pará e do Amazonas com intuito de desarticular uma rede de crime organizado responsável pelo tráfico de drogas nas regiões e também pelas ordens dos crimes violentos ocorridos em Manaus no dia 6 de junho.

Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus. Treze pessoas foram presas e três consideradas pela polícia como “suspeitas” foram mortas: duas no Rio e uma no AM. A morte do adolescente não foi contabilizada pela polícia como uma ocorrência ligada à operação. Durante coletiva de imprensa, o subsecretário operacional do Estado afirmou que não há informações suficientes sobre o adolescente baleado e disse que nenhum policial estava na localidade do crime naquele momento. Segundo ele, os agentes teriam percebido um “tumulto à distância” e uma investigação será aberta para analisar o caso.