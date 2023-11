Adolescentes furtam carro e derrubam portão de garagem na Grande SP; assista

Seis adolescentes foram apreendidos pela PM (Polícia Militar) após o furto de um automóvel em Santo André, na Grande São Paulo. Na fuga, os menores derrubaram o portão da garagem de um condomínio. O crime ocorreu na madrugada deste domingo, 19. Uma câmera de segurança registrou a ação dos jovens, com idades entre 14 e 17 anos. Os suspeitos descem a rampa da garagem e forçam o portão até conseguirem abri-lo parcialmente. Minutos depois, aparecem com o carro. Como não conseguiram abrir o portão, o condutor acelerou e derrubou a estrutura. Os adolescentes entraram no veículo e fugiram do local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais do 46º BPM, que faziam patrulhamento em uma próxima, se depararam com o veículo. Os agentes deram ordem de parada, mas o suspeito que estava na direção não obedeceu e fugiu em alta velocidade. O helicóptero Águia da PM foi acionado e passou a acompanhar a fuga da quadrilha. Depois de alguns minutos, os criminosos bateram em outro veículo e foram abordados por viaturas da PM na Avenida dos Ourives, no Sacomã, Zona Sul da capital paulista. O suspeito que dirigia o carro furtado teve ferimentos leves e precisou ser levado ao hospital, de acordo com SSP. Segundo o órgão, os suspeitos foram levados para a delegacia, foram ouvidos e liberados aos responsáveis após assinatura de termo de compromisso para serem apresentados na Vara da Infância e Juventude. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, postou o vídeo da perseguição em seu Instagram. Assista:

