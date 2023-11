Araçuaí (MG) registra 44,8ºC e tem o dia mais quente do Brasil, diz Inmet

Última temperatura mais alta registrada no país ocorreu há 18 anos no interior do Piauí

ASCOM/Prefeitura de Araçuaí Entrada do município de Araçuaí, em Minas Gerais



A cidade de Araçuaí, localizada em Minas Gerais, teve o dia mais quente no histórico de medições do Brasil, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município de 36.712 habitantes registrou a temperatura de 44,8ºC no domingo, 19, após 18 anos da última temperatura máxima registrada no país. O recorde anterior foi registrado em 21 de novembro de 2005, em Bom Jesus, no Piauí, com máxima de 44,7ºC. Esta foi a oitava onda de calor que atingiu o Brasil, a qual estava em atuação desde o dia 8 de novembro e se encerrou no fim de semana. Apenas no mês de outubro deste ano, o Brasil registrou 3 ondas de calor. A informação foi compartilhada pelo Inmet em seu perfil oficial no X (antigo Twitter). Confira: