Turista filma momento em que raio mata guia turístico no Rio de Janeiro; veja vídeo

Corpo de Leilson foi retirado da Pedra da Gávea, um dos cartões postais do Rio de Janeiro, com ajuda de helicóptero; velório será realizado nesta terça-feira, 21

Reprodução/Twitter @blitzRJoficial Vídeo que mostra momento em que raio atinge guia viralizou nas redes sociais



Uma turista registrou o momento em que um raio cai e mata o guia turístico Leilson Souza, 36, durante um passeio no Rio de Janeiro. O episódio aconteceu no domingo, 19, quando o guia acompanhava um casal de turistas em uma trilha na Pedra da Gávea, um dos principais cartões postais da capital carioca. No vídeo, a turista filma a paisagem em formato de selfie, quando é surpreendida pelo raio e percebe que o guia foi atingido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o guia foi encontrado já sem vida e seu corpo foi resgatado com o auxílio de um helicóptero. O guia fazia parte do Grupo Coletivo Inclusão, que lamentou a morte do colaborador. “Olhe por nós de onde você estiver. Obrigado pela parceria”, escreveu o perfil do grupo. O velório de Leilson será realizado na Capela Vip do Cemitério Jardim da Saudade Paciência, no Rio de Janeiro, das 11h às 15h desta terça-feira, 21.