Adolfo Lutz confirma morte de casal por febre amarela em SP

Casal viajou para Campinas e Monte Verde antes de sentirem os sintomas; ambos morreram no dia 8 de junho

Arquivo pessoal/Douglas Costa Casal morreu após sentir febre e dores de cabeça



O Instituto Adolfo Lutz confirmou que o casal, Mariana Giordano, de 36 anos, do namorado, o piloto Douglas Costa, de 42 anos, morreu de febre maculosa. Ambos visitaram áreas rurais de Campinas, no interior do Estado, e Monte Verde, em Minas Gerais. Segundo a pasta, ela apresentou febre e dores de cabeça. Os sintomas começaram no dia 3 de junho. De acordo com o órgão, baseado em relatos da paciente, ela notou marcas de picadas de inseto em seu corpo após uma breve viagem a Campinas, antes dos sintomas se manifestarem. O companheiro da vítima começou a sentir os mesmos sintomas e foi internado no dia 7 de junho. Os dois morreram no dia 8 de junho. A amostra de Douglas era analisada pelo instituto, que confirmou o diagnóstico no início da noite desta terça-feira, 13. O instituto também analisa uma terceira morte na região de Campinas. A vítima é uma mulher de 28 anos. A doença é causada por uma bactéria transmitida através da picada de carrapatos do gênero Amblyomma. Os sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças que causam febre alta.