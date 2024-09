Advogada de Deolane Bezerra é indiciada por falsidade ideológica e conexões com jogos ilegais

Investigações revelaram que o grupo ligado a Adélia Soares utilizou 546 CPFs falsos para movimentar uma quantia de R$ 2,5 bilhões em um curto período de 14 dias

Reprodução/Instagram/@dra.adeliasoaresdra/@deolanebezerra Ação foi desencadeada após a inclusão de Adélia nas investigações que envolvem Deolane Bezerra, com a qual ela mantém vínculos profissionais



A Polícia Civil do Distrito Federal formalizou o indiciamento da advogada Adélia Soares, acusada de falsidade ideológica e associação criminosa. A ação foi desencadeada após a inclusão de Adélia nas investigações que envolvem a influenciadora Deolane Bezerra, com a qual ela mantém vínculos profissionais. As autoridades estão apurando uma possível conexão entre a advogada e um grupo chinês que opera jogos ilegais no Brasil. Atualmente, Solange Bezerra está detida há quase duas semanas, enquanto Deolane Bezerra cumpre pena na colônia penal de Buique. O Superior Tribunal de Justiça já rejeitou um pedido de habeas corpus apresentado em favor de Deolane, o que complicou ainda mais sua situação legal.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As investigações revelaram que o grupo ligado a Adélia utilizou 546 CPFs falsos para movimentar uma quantia impressionante de R$ 2,5 bilhões em um curto período de 14 dias. Esse esquema foi realizado por meio de empresas criadas especificamente para operar jogos proibidos, o que levanta sérias preocupações sobre a extensão da fraude. Um caso emblemático que ilustra o impacto desse golpe envolve um funcionário da limpeza de uma delegacia, que perdeu R$ 1.800 ao transferir dinheiro para contas associadas a essas empresas fraudulentas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller