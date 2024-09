Metrô de São Paulo inicia licitação para ‘naming rights’ da estação Vergueiro

Venda de nomes agora exclui referências a sites de apostas e bebidas alcoólicas, entre outras categorias

Empresa que apresentar a maior oferta mensal será a escolhida para nomear a estação Vergueiro.



O Metrô de São Paulo está prestes a abrir, em setembro, a concorrência para a concessão dos naming rights da estação Vergueiro, localizada na linha 1-Azul. Esta iniciativa é inédita, pois a venda de nomes agora exclui referências a sites de apostas e bebidas alcoólicas, entre outras categorias. Essa licitação representa um passo importante na retomada da comercialização de nomes de estações, que havia sido suspensa. Recentemente, os contratos das estações Anhangabaú e Brigadeiro foram divulgados e estão em processo de análise documental.

A empresa que apresentar a maior oferta mensal será a escolhida para nomear a estação Vergueiro. De acordo com o Metrô, a concessão dos nomes é uma estratégia para aumentar as receitas não-tarifárias e aprimorar a comunicação visual nas estações. Os contratos das estações Anhangabaú e Brigadeiro garantem remunerações mensais de R$ 120 mil e R$ 155 mil, respectivamente, com um período de validade de cinco anos.

Enquanto isso, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está em busca de parcerias para suas estações, mas ainda não implementou a concessão de naming rights. Especialistas em mobilidade urbana levantam preocupações sobre essa prática, argumentando que ela pode causar confusão e que os nomes das estações deveriam refletir referências geográficas.

A venda dos naming rights foi aprovada pela Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) da Prefeitura de São Paulo, o que abre caminho para novas possibilidades de financiamento e visibilidade para o sistema de transporte. A expectativa é que essa iniciativa traga benefícios tanto financeiros quanto estéticos para as estações do Metrô.

Fernando Keller