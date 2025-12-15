Advogada que salvou família em incêndio no PR acorda e se comunica com familiares
Juliane Vieira ficou internada em coma induzido durante 59 dias; mãe e primo também ficaram feridos, mas já receberam alta
Juliane Vieira, de 28 anos, começou a acordar e se comunicar com familiares nesta segunda-feira (15). A advogada ficou internada em coma induzido durante 59 dias, após ficar gravemente ferida ao salvar a mãe e o primo de 4 anos durante um incêndio em prédio em Cascavel, no Paraná. Juliana está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina.
Relembre o caso
Juliane Vieira ficou gravemente ferida após um incêndio atingir um prédio no centro de Cascavel no dia 15 de outubro. Pendurada no suporte de ar-condicionado, ele ajudou a retirar do 13º andar sua mãe e primo, ficando com cerca de 63% do corpo queimado. Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Em novembro, Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso e constatou que o fogo não foi intencional. Os parentes de Juliane já receberam alta.
