Empresária morre após acidente com Porsche em Balneário Camboriú

Aline Cristina Dalmolin não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital; veículo era conduzido por outra mulher

Uma empresária morreu na madrugada desta segunda-feira (15) em Balneário Camboriú. Aline Cristina Dalmolin, de 40 anos, sofreu um grave acidente de trânsito a bordo de uma Porsche Macan, que era conduzido por outra mulher. O carro colidiu contra um poste na Avenida Normando Tedesco, em uma das regiões mais nobres da cidade. Parte do bairro chegou a ficar sem luz. Apesar do socorro ter sido acionado, Aline morreu no caminho para o hospital após várias paradas cardiorrespiratórias.

A condutora foi encontrada pela Polícia Militar em área de mangue próxima ao Rio Camboriú. Após teste do etilômetro foi constatada presença de álcool no sangue acima do permitido por lei. O polícia não divulgou mais informações sobre a condutora. CELD Esportes, empresa que Aline fazia parte, decretou luto e estará fechada pelos próximos três dias.