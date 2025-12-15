Jovem Pan > Notícias > Brasil > Empresária morre após acidente com Porsche em Balneário Camboriú

Empresária morre após acidente com Porsche em Balneário Camboriú

Aline Cristina Dalmolin não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital; veículo era conduzido por outra mulher

  • Por Jovem Pan
  • 15/12/2025 13h24
Divulgação/12° BPM Porsche Macan Divulgação/12° BPM

Uma empresária morreu na madrugada desta segunda-feira (15) em Balneário Camboriú. Aline Cristina Dalmolin, de 40 anos, sofreu um grave acidente de trânsito a bordo de uma Porsche Macan, que era conduzido por outra mulher. O carro colidiu contra um poste na Avenida Normando Tedesco, em uma das regiões mais nobres da cidade. Parte do bairro chegou a ficar sem luz. Apesar do socorro ter sido acionado, Aline morreu no caminho para o hospital após várias paradas cardiorrespiratórias.

Reprodução/Instagram

A condutora foi encontrada pela Polícia Militar em área de mangue próxima ao Rio Camboriú. Após teste do etilômetro foi constatada presença de álcool no sangue acima do permitido por lei. O polícia não divulgou mais informações sobre a condutora. CELD Esportes, empresa que Aline fazia parte, decretou luto e estará fechada pelos próximos três dias.

