Aeroporto de Congonhas tem pista interditada após pneus de avião estourarem durante pouso

Segundo a Infraero, cinco pessoas estavam abordo da aeronave e ninguém ferido

Repodrução/Redes Sociais Pneus de avião de pequeno estouraram durante pouso em Congonhas



No início da tarde deste domingo, 9, uma das pistas do Aeroporto de Congonha precisou ser interditada após os pneus de um avião de pequeno porte estourarem durante o pouso. De acordo com a Infraero, a aeronave transportava dois tripulantes e três passageiros e ninguém ficou ferido. Por pouco, a aeronave não varou a pista de taxi. O avião embarcou de Foz do Iguaçu, no Paraná, por volta das 12h16, e pousou em São Paulo por volta das 13h30. Até as 16 horas a pista principal ainda não havia sido liberada. No site da Infraero, há informações de voos atrasados, possivelmente por conta do incidente. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a aeronave na beira da pista: