Homem mata ex-mulher a facadas na frente dos filhos na Grande São Paulo, diz polícia

Uma mulher foi morta facadas pelo ex-marido em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O caso ocorreu na noite deste sábado, 8. Segundo informações da polícia, a vítima, identificada como Liliane Santos de Oliveira, teria sido morta na frente dos três filhos. O suspeito é José Leandro da Silva, ex-companheiro da vítima, que foi preso em flagrante. A Polícia Militar (PM) fazia uma ronda no bairro Açafrão quando percebeu um homem abordou os policiais confessando o crime. O suspeito estava acompanhado de três crianças dentro de um carro, solicitando para que elas fossem deixadas com parentes da vítima. Ele levou os agentes até o local do crime. Liliane estava no chão e ainda apresentava sinais vitais. Os policiais chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a mulher acabou morrendo antes da chegada da ambulância. A faca utilizada no crime também foi encontrada. O homem foi preso em flagrante e levado a Delegacia de Itaquaquecetuba, onde foi registrado como feminicídio.