Aeroporto de Guarulhos tem pelo menos 25 voos cancelados por causa de bloqueio em rodovia

Segundo a GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo, 12 foram cancelados na segunda-feira e 13 nesta terça

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo Manifestações de caminhoneiros contra o resultado das eleições paralisam rodovias e cancelam voos



Pelo menos 25 voos foram cancelados no Aeroporto de Guarulhos até a manhã desta terça-feira, 1, por conta de bloqueio na rodovia Hélio Smidt, que acontece desde segunda-feira, 31, contra o resultado das eleições presidenciais deste domingo, 30. “A GRU Airport, em Guarulhos, informa que em razão da manifestação na Rod. Hélio Smidt, até o momento 25 voos foram cancelados, sendo 12 nesta segunda-feira (31/10) e 13 nesta terça-feira (01/11)”, informou a concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo, orientando os passageiros a verificarem a situação de seus voos com as companhias áreas. A manifestação dos caminhoneiros estão causando transtornos pelo país. Nas redes sociais, a companhia aérea Latam, pediu para que seus passageiros “com voos nas próximas horas que se dirijam aos aeroportos com maior antecedência devido a bloqueios reportados em diversas vias do Brasil”. Em outra publicação no Twitter, ela informou que as “operações seguem normalmente até o momento, mas recomendamos que antes de sair de casa, verifique o status do seu voo”. Já a Azul, informou que precisou cancelar seis voo, incluindo um marcado para o feriado. A empresa informa que “segue monitorando a situação e reforça que os Clientes dos voos cancelados serão reacomodados e receberão toda a assistência necessária da equipe local da Azul”. Ela também informou que “flexibilizou o atendimento aos clientes que estão enfrentando dificuldades em chegar ao aeroporto”.

Em São Paulo, diversas rodovias estão interditadas, mesmo após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou que a PRF desobstrua todas as rodovias federais imediatamente, com pena de multa ou até prisão em flagrante do diretor-geral caso a medida não seja cumprida. Moraes ainda impôs multa de R$ 100 mil por hora e prisão em flagrante delito a que estiver cometendo crimes contra o Estado Democrático de Direito e a soberania nacional. Na nova decisão, o ministro lembrou que as Polícias Militares estaduais possuem “plenas atribuições constitucionais e legais” para adotarem medidas necessárias para garantir o tráfego em rodovias que estão com o trânsito bloqueado, garantindo a “total trafegabilidade” em todo o país.

#AtençãoPassageiros: Nossas operações seguem normalmente até o momento, mas recomendamos que antes de sair de casa, verifique o status do seu voo em https://t.co/sm1JIRWJWk e se dirija aos aeroportos com maior tempo de antecedência possível. pic.twitter.com/1ldrCXn6iD — LATAM Brasil (@LATAM_BRA) November 1, 2022

Diante dessa situação, a ABEAR (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), chama atenção para o risco de desabastecimento de combustível no feriado, que acontece nesta quarta-feira, 2. ” Estimativa das empresas aéreas mostra que, caso o cenário atual se mantenha, ao longo do feriado o setor poderá sofrer com desabastecimento de combustível”, acrescentando que o “transporte aéreo também pode ser impactado pela dificuldade de chegada de profissionais, tripulantes e passageiros aos aeroportos, inviabilizando a operação e prejudicando, ainda, atividades essenciais como o transporte gratuito de órgãos para transplantes e o envio de cargas”.