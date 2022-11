‘Estão prestando um desserviço à democracia’, diz Alexis Fonteyne sobre bloqueios em rodovias

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, deputado federal comentou os protestos contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência da República

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Caminhoneiros protestam após vitória de Lula sobre Bolsonaro



Desde a madrugada de segunda-feira, 31, grupos de caminhoneiros e manifestantes estão bloqueando rodovias e importantes vias por todo o Brasil em protesto contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial do último domingo. A Justiça já determinou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) desbloqueie imediatamente as vias e permita a livre circulação. Entretanto, ainda existem pontos de bloqueio. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, desta terça-feira, 1º, o deputado federal Alexis Fonteyne (NOVO-SP) falou sobre as manifestações, dizendo ser contrário aos bloqueios que e os manifestantes estão “prestando um desserviço” ao Brasil. “Mostra um comportamento inaceitável, um comportamento de guerrilha, lembrando movimentos sociais da esquerda, que queimavam pneus, fechavam as rodovias e faziam balbúrdias. Eu sou muito contra o que está acontecendo e a categoria está prestando um desserviço à democracia brasileira”, afirmou Fonteyne.

Em seguida, o deputado federal falou sobre a falta de posicionamento do presidente Jair Bolsonaro (PL), que ainda não se posicionou após o resultado do pleito. Para Fonteyne, o silêncio é um sinal de fraqueza e, caso Bolsonaro almeje seguir na política, tem que se posicionar como um líder. “Como um sinal de fraqueza, como alguém que não sabe perder e que não consegue superar oq ue aconteceu e não aceitar isso democraticamente. Não gostaria de estar vendo essa cena, mas esse isolamento e essa falta de comunicação com a população mostra esse lado que não é nem um pouco interessante. Se ele quer continuar na vida política e como uma liderança, ele tem que se comportar como um líder”, concluiu.

Confira a entrevista completa: