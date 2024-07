Governo federal apura fraude em 300 mil pedidos do Auxílio Reconstrução no Rio Grande do Sul

Dos 629.611 cadastros realizados, quase metadecaiu na malha fina por suspeita de irregularidades como solicitações em nome de pessoas mortas, residência em áreas não afetadas e endereços não confirmados

GILMAR ALVES /ASI/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/07/2024 Rua Voluntários da Pátria, que ainda sofre com os impactos das enchentes do mês de maio na cidade de Porto Alegre



A Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul identificou indícios de fraudes em pedidos de recebimento do Auxílio Reconstrução do governo federal. Dos 629.611 cadastros realizados, cerca de 300 ml foram considerados suspeitos e caíram na malha fina. Entre as irregularidades encontradas, destacam-se 1.262 cadastros feitos em nome de pessoas falecidas, 150.638 registros de indivíduos que não residem em áreas afetadas pelas chuvas e 152.780 famílias com endereço não confirmado. Além disso, foram identificados 2.721 casos de cadastros duplicados, o que vai contra as normas estabelecidas pela Medida Provisória nº 1.228/2024.

O ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução, Paulo Pimenta, anunciou que o governo federal irá investigar as situações suspeitas e tomar as medidas necessárias para responsabilizar os envolvidos em possíveis fraudes. Ele ressaltou a importância de garantir a correta destinação dos recursos públicos e punir os infratores. O Auxílio Reconstrução, no valor de R$ 5,1 mil, é destinado às famílias afetadas por desastres climáticos para auxiliar na reposição de bens perdidos e pequenas reformas em imóveis danificados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Até o momento, 323.1 mil famílias de 125 municípios foram aprovadas para receber o benefício, totalizando um investimento de R$ 1,4 bilhão por parte da União. O prazo para cadastramento de novas famílias no Auxílio Reconstrução foi prorrogado até 26 de julho pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A iniciativa visa garantir que mais famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso ao auxílio financeiro e possam reconstruir suas vidas após os desastres naturais.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA