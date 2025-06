Aeroporto Santos Dumont será fechado durante a cúpula do Brics

Voos que normalmente operam nesse terminal serão redirecionados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, também conhecido como Galeão, nos dias 6 e 7 de julho

Nos dias 6 e 7 de julho, o Aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro, terá suas operações de pousos e decolagens suspensas devido à realização da cúpula do Brics. Os voos que normalmente operam nesse terminal serão redirecionados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, também conhecido como Galeão. O evento reunirá líderes dos países que compõem o bloco, incluindo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Para garantir a segurança durante a cúpula, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo estabeleceu uma área de exclusão aérea. Essa medida proíbe o sobrevoo em um raio de 10 quilômetros ao redor do local do evento. Somente aeronaves que transportem autoridades participantes e aviões militares terão permissão para sobrevoar essa região restrita.

A companhia aérea Azul também comunicou que suas operações no Santos Dumont serão impactadas pelas restrições. Os dias 5 e 8 de julho estão entre as datas em que a empresa enfrentará limitações em seus voos, devido à necessidade de garantir a segurança e a logística do evento internacional.

