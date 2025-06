Cemitério clandestino é descoberto na zona sul de SP

Ao todo foram encontradas 12 ossadas humanas à margem da represa Billings

Foto: Divulgação/GCM À medida que as escavações avançavam, partes de ossadas humanas começaram a ser encontradas



A Guarda Civil Metropolitana Ambiental localizou, na tarde desta quinta-feira (26), um cemitério clandestino nas proximidades do Parque dos Búfalos, no Jardim Apurá, zona sul de São Paulo. A denúncia anônima indicava movimentação suspeita na área externa do parque, próximo à margem da represa Billings. Durante a verificação no local, por volta das 15h, os guardas identificaram pontos com a terra visivelmente remexida e afundada, o que indicava a presença de possíveis covas clandestinas. À medida que as escavações avançavam, partes de ossadas humanas começaram a ser encontradas.

Inicialmente, cinco covas foram identificadas. Pouco tempo depois, esse número saltou para oito, depois dez e, ao anoitecer, somavam-se ao menos 12 ossadas humanas. As buscas foram interrompidas devido à falta de iluminação e ao acesso difícil ao terreno. A ocorrência foi registrada no 98º Distrito Policial. Equipes do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e da Polícia Técnico-Científica chegaram a ser acionadas, mas não conseguiram realizar o trabalho de perícia durante a noite. A retirada completa das ossadas, necessária para o trabalho pericial, também não foi possível no escuro.

O delegado responsável solicitou apoio do Corpo de Bombeiros para retomar os trabalhos nesta manhã de sexta-feira (27). Cães farejadores e novas equipes da GCM devem reforçar as buscas na área, pois há suspeita de que mais covas estejam escondidas na região. As investigações seguem para identificar as vítimas e esclarecer as circunstâncias do crime.

