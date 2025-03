Alerj concede medalha póstuma a Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres em ‘Ainda Estou Aqui’

Medalha Tiradentes é conferida a indivíduos ou instituições que se sobressaem pelos serviços significativos prestados à sociedade; a advogada se destacou pela luta pelos direitos humanos e dos povos indígenas

Instituto Vladimir Herzog/Reprodução Eunice desempenhou um papel crucial na busca por informações sobre o destino de seu marido, Rubens Paiva, que desapareceu durante a ditadura



Nesta quinta-feira (13), a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou a concessão da Medalha Tiradentes post mortem (após a morte) à advogada Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres no filme “Ainda Estou Aqui”. Essa medalha é a mais alta honraria oferecida pelo Parlamento do Estado. Eunice é reconhecida como um ícone na luta pela democracia no Brasil, tendo desempenhado um papel crucial na busca por informações sobre o destino de seu marido, que desapareceu durante a ditadura. Além disso, ela se destacou como uma defensora dos direitos humanos e dos povos indígenas. Ela viveu 1929 a 2018.

A Medalha Tiradentes é conferida a indivíduos ou instituições que se sobressaem pelos serviços significativos prestados à sociedade e ao estado do Rio de Janeiro. A proposta de homenagem foi apresentada pela deputada estadual Dani Monteiro, do PSOL, que enfatizou a necessidade de preservar a memória histórica em relação aos crimes cometidos durante a ditadura.

“Não podemos aceitar que tentem reescrever a história para apagar os crimes da ditadura. Defender a ditadura é um método de sordidez dos canalhas que tentam justificar torturas, assassinatos e censura para encobrir regimes autoritários. Não existe relativização possível. Ditadura nunca mais!”, afirmou em nota à imprensa. O projeto será promulgado pelo presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União), e publicado nos próximos dias no Diário Oficial.

