Cruz Vermelha diz que situação de hospitais em Gaza é ‘extremamente perigosa’

De acordo com a organização, as ambulâncias têm enfrentado dificuldades para chegar aos feridos por conta dos bombardeios contínuo que a cidade tem sofrido

ISRAELI ARMY / AFP O Crescente Vermelho afirma que em determinados momentos o hospital Al Amal foi cercado pelas Forças de Defesa de Israel (FDI)



O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho informou nesta segunda-feira, 22, que a situação em torno de dois grandes hospitais na cidade de Khan Younis, no sul, é extremamente perigosa. A entidade tem sua sede principal na cidade. O Crescente Vermelho afirma que em determinados momentos o hospital Al Amal foi cercado pelas Forças de Defesa de Israel (FDI). “Pela manhã, qualquer um que tentasse se mover era atacado. Estamos muito preocupados com a segurança de nossas equipes e com a situação de milhares de pessoas – deslocados internos, feridos, equipe médica e doentes – que estão no hospital Al Amal”, disse a porta-voz do Crescente Vermelho. De acordo com a organização, as ambulâncias têm enfrentado dificuldades para chegar aos feridos por conta dos bombardeios contínuo que a cidade tem sofrido. Além disso, serviços de comunicação e internet estão totalmente interrompidos.

*Com informações da EFE