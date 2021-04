Alesp suspende mandato de Fernando Cury por seis meses após acusação de importunação sexual

Originalmente, o Conselho de Ética da Casa havia decidido a pena de 119 dias de afastamento para Cury; ampliação foi aprovada por 86 votos a 0

Divulgação/Alesp Com a decisão, o ex-deputado Padre Afonso (PV), suplente de Cury (foto), deverá assumir o posto na Alesp



Em decisão inédita, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou, nesta quinta-feira, 1º, a perda de mandato temporária do deputado Fernando Cury (Cidadania) no processo em que a deputada Isa Penna (PSOL) o acusa de importunação sexual. A resolução ampliou o afastamento do deputado por seis meses e foi aprovada com 86 votos favoráveis e nenhum contrário. Não houve abstenções ou votos em branco. Com a decisão, o ex-deputado Padre Afonso (PV), suplente de Cury, deverá assumir o posto na Alesp, tendo poder para montar a própria equipe e exonerar os funcionários do gabinete de Cury. Originalmente, o Conselho de Ética da Casa havia decidido a pena de 119 dias de afastamento para Cury, Entretanto, após uma reunião realizada nesta manhã entre o Colégio de Líderes, Conselho de Ética e Procuradoria da Alesp, foi acordada a suspensão de seis meses.A primeira sessão sobre o caso aconteceu na quarta-feira, 31, quando deputados que se manifestaram criticaram o parecer do Conselho de Ética, sugerindo emendas ao parecer.

Em suas redes sociais, Isa Penna comemorou a decisão da Alesp, dizendo que o dia de hoje ficará “registrado na história da luta feminista” e afirmou que seguirá lutando contra “o corporativismo machista”. Eleita com quase 54 mil votos, a deputada se filiou ao PSOL em 2010 e tem atuação na área de defesa das mulheres, direitos das mulheres, cultura, educação, saúde, meio ambiente, direitos humanos, LGBTIQA+. Já Fernando Cury foi eleito para seu primeiro mandato em 2014 com 85.925 votos e tem atuação voltada para as áreas da agricultura e pecuária, desenvolvimento do interior e geração de empregos e renda. Outras parlamentares e figuras públicas também foram às redes para comemorar a decisão. Confira algumas manifestações:

Que hoje fique registrado na história da luta feminista a palavra RESISTÊNCIA! ✊🏻 — Deputada Isa Penna #VacinaParaTodos (@IsaPennaPsol) April 1, 2021

Alesp decidiu: Fernando Cury, o deputado que assediou @IsaPennaPsol, será afastado por 6 meses! A luta de combate à violência contra a mulher continua. Estamos contigo Isa 💪 — Manuela (@ManuelaDavila) April 1, 2021

ALESP decide suspender mandato e gabinete por 180 dias por assediar @IsaPennaPsol. Vitória das mulheres. https://t.co/goTSiqnq9h — ERIKA HILTON 🏳️‍⚧️💉 (@ErikakHilton) April 1, 2021