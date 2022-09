Em live, Bolsonaro diz que vitória de Lula no 1º turno é ‘impossível’

Presidente voltou a questionar os levantamentos de intenção de votos feitas por institutos de pesquisas capacitados

Alan Santos/PR - 14/07/2022 Presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar as pesquisas eleitorais



Na noite do último domingo, 25, durante uma live, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a questionar as pesquisas eleitorais, que apontam uma possível vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições, no próximo domingo, 2. “A gente vê tanta gente reunida na cidade de verde e amarelo, participando por ocasião das eleições. E, do outro lado, como é que pode o outro candidato, que, segundo o Datafolha tem 45%, pode ganhar no primeiro turno? O outro lado não tem povo na rua. Vai ganhar no primeiro turno? Eu acho difícil. Difícil não, impossível. E ponto final. Nós sabemos que eleições limpas, transparentes, o resultado tem que ser respeitado por quem quer que seja”, afirmou Bolsonaro. Bolsonaro usou a live também para apresentar os candidatos apoiados por ele em todas as regiões do país e indicou o que espera da eleição para o Senado. “Temos que ter um senado forte, com nomes independentes, para ajudar a fazer o controle de outros poderes”, disse. O presidente não comento de onde estava transmitindo a live, mas afirmou que vai fazê-las nas redes sociais todos os dias até o primeiro turno.

Bolsonaro passou o domingo, 25, na capital federal. Candidato a reeleição, ele andou de moto pelas ruas de Brasília e, ao longo do percurso, cumprimentou apoiadores em outros veículos. Em seguida, o presidente foi até uma barraca de frango assado na região administrativa do Guará, onde almoçou. Durante o almoço, ele aproveitou para tirar fotos e conversar com apoiadores. Bolsonaro foi questionado pela imprensa sobre a decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral Benedito Gonçalves, que o proibiu de fazer lives nas dependências da Presidência da República, o que respondeu classificando como “invasão de propriedade privada”. À noite, na live, ele voltou a criticar a decisão do corregedor do TSE. “A alegação é que eu gasto meio públicos para divulgar trabalho político…mas vamos aguentar até o dia 2 de outubro. Se Deus quiser, a gente ganha no primeiro turno”, disse.

*Com informações da repórter Nanny Cox