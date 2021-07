Amazonas não registra morte por Covid-19 pela primeira vez desde abril de 2020

Última vez que o Estado não teve nenhuma vítima fatal foi no dia 1º de abril do ano passado, no começo da pandemia

Raphael Alves/EFE - 03/01/2021 Amazonas viveu dois colapsos no sistema de saúde



Em meio ao avanço da vacinação, o Estado do Amazonas não registrou nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas. A informação foi dada pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) nesta terça-feira, 6. De acordo com o boletim divulgado as 18h, o Estado registrou 719 novos casos no período, mas não contabilizou nenhuma nova vítima fatal, fato inédito desde o dia 1º de abril de 2020, no começo da pandemia. Desde lá, o Estado foi um dos mais afetados pela pandemia, com 405.066 infecções e 13.349 mortes causadas pela Covid-19. Na primeira onda, o Amazonas chegou a registrar 99 óbitos em um dia, sendo que esse número aumentou para 179 em janeiro de 2021, quando o Estado enfrentou um novo colapso no sistema de Saúde. Ainda segundo o Conass, a taxa de letalidade do Estado é de 3,3%, uma das mais altas do país, enquanto que a taxa de mortalidade é de 322,1 a cada 100 mil habitantes. “Essa notícia nos enche de esperança. Vamos continuar trabalhando para avançar ainda mais na vacinação, o caminho mais seguro para sairmos dessa pandemia; e não podemos descuidar dos protocolos de prevenção”, disse o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC).