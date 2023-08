Ameaça de bomba cancela voo no Aeroporto de Viracopos, em Campinas

Segundo a concessionária, um homem foi preso após dizer que carregava um explosivo em aeronave e responderá por atentado contra a segurança de transporte

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Após episódio, voo foi remarcado e passageiros seguiram viagem normalmente



Uma ameaça de bomba fez com que um voo fosse cancelado no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, na noite deste domingo, 20. Segundo a Aeroporto Brasil Viracopos, concessionária que administra o local, o voo afetado foi o AD4727, que tinha como destino a cidade de Cascavel, no Paraná. Um suspeito foi detido pela Polícia Federal (PF) após dizer que carregava um artefato explosivo no avião. De acordo com a concessionária, todos os procedimentos de segurança foram adotados e foi averiguado que a ameaça era falsa. A administradora confirmou que, após o procedimento, o voo foi remarcado ainda para a noite de domingo e os passageiros seguiram viagem normalmente. Além disso, a concessionária informou que o responsável responderá judicialmente por atentado contra a segurança de transporte, que tem pena prevista entre 1 e 2 anos de reclusão.