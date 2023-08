Reunião do Cidadania escancara racha sobre adesão ao governo; veja vídeo

Presidente do partido, Roberto Freire, lamentou as desavenças, defendeu a restruturação da executiva nacional e revelou que deve deixar a presidência do partido

Divulgação/Cidadania Roberto Freire, presidente do Cidadania, defendeu a que dirigentes abdiquem de seus cargos



Uma reunião da Comissão Executiva do partido Cidadania no sábado, 19, foi marcada por momentos de bate-boca, xingamentos e intensa discussão entre membros dirigentes da sigla, que é comandada por Roberto Freire há 31 anos. O presidente do partido é contra o apoio integral ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em troca de cargos e verbas. O ex-deputado Daniel Coelho, que defende o posicionamento de Freire, começou a discutir aos berros com o também ex-deputado Regis Cavalcante. “Picareta e cínico”, disse Coelho. Ao que Cavalcante respondeu: “Picareta é você, seu cachorro”. Diante do racha partidário entre membros que querem aderir ao governo petista e outros que querem fortalecer a federação com o PSDB, foi aprovada uma resolução para convocar o diretório nacional do Cidadania e reestruturar a executiva nacional do partido através de eleições. A proposta venceu por 13 votos a 11.

Em seu Twitter, Freire lamentou as desavenças, defendeu a mudança de dirigentes e revelou que deve deixar a presidência do partido: “Vamos superar essa crise. Estou propondo que seja convocado um Congresso nacional extraordinário do Cidadania onde teremos oportunidade de termos novas direções eleitas dos municípios até a direção nacional. Não sou e não posso ser candidato. Superar a divisão, buscar a unidade”. Por meio de nota assinada por Freire, o Cidadania classificou o episódio como “totalmente estranho à história do partido” e a “demonstração cabal de que a superação do impasse a que chegamos só se dará a partir de um Congresso Extraordinário, com a radicalização do processo democrático no Cidadania”. O partido convoca todos os militantes para renovar o corpo dirigente e faz um apelo para que os atuais dirigentes abdiquem de seus cargos. Confira o bate-boca no vídeo abaixo.