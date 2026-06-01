Americana é encontrada morta em hotel de luxo no centro de São Paulo

De acordo com a SSP, policiais militares encontraram Hilde Ann Lynn já sem vida no interior de um dos quartos do hotel Rosewood

Divulgação / Rosewood Hotel Hotel de luxo Rosewood, localizado no centro da cidade de São Paulo



Uma hóspede americana, de 40 anos, foi encontrada morta em um hotel de luxo Rosewood na tarde de domingo (31). O hotel em questão está localizado na Rua Itapeva, na Bela Vista, no centro da cidade de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do estado, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, foram informados que a vítima havia sido encontrada no interior de um dos quartos.

Em nota, o hotel confirmou o caso envolvendo a hóspede identificada como Hilde Ann Lynn. O Rosewood informou que tem colaborado com as autoridades responsáveis pela investigação desde a constatação do fato e que forneceu prontamente as informações solicitadas para auxiliar na apuração do ocorrido.

A administração acrescentou que não comentará detalhes adicionais “em respeito à privacidade da hóspede, de seus familiares e ao trabalho das autoridades responsáveis”.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local. “Foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML)”, disse.

O caso foi registrado como morte suspeita pelo 78° DP (Jardins). Diligências estão em andamento para ajudar no esclarecimento dos fatos.