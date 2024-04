Hora H do Agro discute projeto de lei sobre porte e posse de armas

Programa também falou sobre os bons resultados de Milei na economia argentina, demarcação de terras indígenas e ajuda militar dos EUA a Ucrânia, Taiwan e Israel

freepic.diller/Freepik



O programa Hora H do Agro deste sábado, 26, analisou o avanço do projeto de lei complementar que autoriza os Estados a legislarem sobre porte e posse de armas. A medida foi aprovada na CCJ da Câmara após o governo sofrer um revés ao tentar tirar o tema da pauta. Também foi abordada a aprovação de US$ 95 bilhões pelo presidente americano Joe Biden para países como Ucrânia, Taiwan e Israel e o resultado das ações de Javier Milei na economia argentina, que fechou o trimestre com o primeiro superávit fiscal em 15 anos. Outro assunto em destaque foi a determinação do STF que o Congresso e o governo entrem em um acordo sobre o Marco Temporal das Terras Indígenas, além da restrição pela Colômbia de importações de carne dos EUA após casos de gripe aviária no rebanho leiteiro americano.