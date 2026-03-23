Análise completa de como declarar ganhos com apostas esportivas e jogos online no imposto de renda 2026

Guia técnico sobre a incidência da alíquota de 15% sobre o ganho líquido, as diretrizes da Lei 14.790/2023 e os procedimentos de conformidade fiscal para o ano-calendário vigente

Joédson Alves/Agência Brasil Com a sanção da Lei 14.790/2023, o que antes operava em uma zona cinzenta legislativa passou a ter diretrizes tributárias específicas.



A regularização do mercado de apostas de quota fixa no Brasil, popularmente conhecidas como “bets”, transformou o cenário fiscal para os apostadores. Com a sanção da Lei 14.790/2023, o que antes operava em uma zona cinzenta legislativa passou a ter diretrizes tributárias específicas. Para o contribuinte, compreender como declarar ganhos com apostas esportivas e jogos online no imposto de renda 2026 é essencial para evitar a malha fina e garantir a regularidade do CPF junto à Receita Federal, visto que o cruzamento de dados financeiros tornou-se mais rigoroso com a exigência de licenciamento das operadoras no domínio nacional.

O conceito de tributação sobre apostas de quota fixa

A principal mudança trazida pela regulamentação vigente é a definição clara da base de cálculo e da alíquota aplicável aos prêmios obtidos. Diferente de rendimentos salariais que seguem a tabela progressiva, os ganhos provenientes de apostas esportivas e jogos online (como cassinos virtuais em plataformas licenciadas) sujeitam-se a uma tributação específica.

A regra estabelece uma alíquota de 15% de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre o prêmio líquido. O conceito de “prêmio líquido” é fundamental aqui: trata-se do resultado positivo auferido pelo apostador, descontado o valor da aposta realizada.

A tributação ocorre exclusivamente na fonte ou deve ser apurada anualmente, dependendo do volume de ganhos e da retenção realizada pela casa de apostas. A lógica fiscal busca tributar o acréscimo patrimonial real, permitindo que o valor arriscado (a aposta original) seja deduzido da base de cálculo, evitando a tributação sobre o capital do próprio apostador.

Fatores de influência e metodologia de cálculo

Para realizar a declaração correta, o contribuinte deve atentar-se a fatores que influenciam o cálculo final do imposto devido e a forma de preenchimento do programa da Receita Federal.

Apuração Anual e Isenção:

O imposto incide sobre os prêmios líquidos apurados anualmente.

Existe uma faixa de isenção equivalente à primeira faixa da tabela progressiva do IRPF (atualmente em torno de R$ 2.259,20 mensais, mas sujeita a ajustes anuais). Ganhos inferiores a esse limite anual podem estar isentos, mas ainda assim devem ser declarados como “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”.

Compensação de Perdas:

A legislação permite que as perdas incorridas em apostas da mesma natureza (outras apostas de quota fixa) sejam abatidas dos ganhos, desde que dentro do mesmo período de apuração (anual).

Não é permitido compensar perdas em apostas com ganhos de outras naturezas, como operações em bolsa de valores ou salários.

Retenção na Fonte:

As operadoras licenciadas no Brasil (“bets” autorizadas) são responsáveis por reter o imposto quando o prêmio excede o limite de isenção. O apostador recebe o valor já líquido de impostos, cabendo a ele apenas informar os valores na declaração de ajuste anual.

Cenário atual da regulação e conformidade

O ambiente fiscal para 2026 reflete a consolidação das regras estabelecidas nos anos anteriores. A Receita Federal aprimorou seus sistemas para cruzar informações enviadas pelas casas de apostas (agora obrigadas a reportar movimentações financeiras suspeitas e volumes de prêmios) com as declarações dos contribuintes.

A obrigatoriedade de declarar não se limita apenas a quem obteve lucro. Se o contribuinte se enquadra nas regras gerais de obrigatoriedade do Imposto de Renda (como ter recebido rendimentos tributáveis acima do limite global ou possuir bens acima de determinado valor), ele deve informar também seus saldos em contas de apostas na ficha de “Bens e Direitos”, caso o saldo em 31 de dezembro do ano anterior seja superior ao piso de declaração de ativos financeiros (geralmente R$ 140,00).

Além disso, é crucial distinguir entre operadoras nacionais e internacionais. Casas de apostas sem licença no Brasil operam à margem da regulação local, o que pode complicar a justificativa de origem do patrimônio e a comprovação da retenção de impostos, exigindo que o contribuinte realize o recolhimento via Carnê-Leão (DARF mensal) sob a alíquota de até 27,5% (regra geral para rendimentos do exterior), o que é fiscalmente menos vantajoso que os 15% da regra nacional.

Perguntas frequentes sobre a declaração de apostas

Abaixo, esclarecem-se as dúvidas mais comuns sobre o processo de declaração:

Em qual ficha devo declarar os ganhos tributados?

Os ganhos que sofreram retenção na fonte ou que foram tributados sob a alíquota de 15% devem ser informados na ficha de “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”. Deve-se especificar o CNPJ da casa de apostas pagadora.

Preciso declarar se tive prejuízo no ano?

O prejuízo em si não é declarado como uma “dívida” ou “rendimento negativo”. No entanto, se você mantiver saldo na conta da casa de apostas, esse valor é um ativo e deve constar em “Bens e Direitos”. A omissão de saldos pode gerar inconsistência patrimonial.

Como funciona para sites estrangeiros não licenciados?

Se a plataforma não possui licença no Brasil e não recolhe impostos na fonte, a Receita Federal pode interpretar esses ganhos como rendimentos recebidos de pessoa física/exterior. Nesse caso, aplica-se a tabela progressiva mensal (até 27,5%) via Carnê-Leão, e não a alíquota fixa de 15% da Lei 14.790.

O que acontece se eu não declarar?

A omissão de rendimentos sujeita o contribuinte à malha fina, cobrança do imposto devido com juros (Selic) e multa de ofício que pode chegar a 75% do valor não pago. Além disso, pode haver bloqueio do CPF em casos de pendências graves.

A correta escrituração dos ganhos com apostas esportivas e jogos online no imposto de renda 2026 exige organização documental rigorosa por parte do apostador. É recomendável manter todos os extratos de depósitos, saques e relatórios de perdas e ganhos fornecidos pelas plataformas (“bets”). A transparência fiscal é o único caminho para usufruir dos rendimentos obtidos sem riscos legais. Ressalta-se que este artigo possui caráter informativo e analítico sobre a legislação vigente; para situações específicas e planejamento tributário individualizado, a consulta a um contador ou advogado tributarista é indispensável.