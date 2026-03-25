Motoboys fazem paralisações em SP contra medida do governo estadual

O Palácio dos Bandeirantes passou a exigir curso de formação de motofrentista para o exercício da profissão

Obtido pela Jovem Pan Os entregadores por apps alertaram que, caso não haja acordo, podem ocorrer novas manifestações nos próximos dias



Um grupo de motoboys fechou a Avenida Paulista, na altura do Parque Trianon, nesta quarta-feira (25) no sentido Paraíso e deixou só uma faixa livre em direção à Consolação. Os entregadores por aplicativo fizeram manifestações por diversos pontos da capital contra a decisão do governo estadual que exige o curso de formação de motofretista para o exercício da profissão.

Pela manhã, um grupo realizou um protesto na região do Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo. A manifestação, que teve início na Rodovia Anhanguera, em Osasco.

“As fiscalizações estão piorando e o número de motos apreendidas está cada vez maior, o que prejudica o trabalho de quem precisa levar e trazer mercadorias em São Paulo”, afirmou um dos representantes da categoria durante o ato.

Os entregadores cobram a abertura de um canal de diálogo direto com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Eles ainda alertam que, caso não haja um acordo, novas paralisações podem ocorrer nos próximos dias.