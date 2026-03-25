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Motoboys fazem paralisações em SP contra medida do governo estadual

O Palácio dos Bandeirantes passou a exigir curso de formação de motofrentista para o exercício da profissão

  • Por Jovem Pan
  • 25/03/2026 18h51 - Atualizado em 25/03/2026 18h52
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Obtido pela Jovem Pan Protesto de Motoboys na região próxima ao Palácio dos Bandeirantes Os entregadores por apps alertaram que, caso não haja acordo, podem ocorrer novas manifestações nos próximos dias

Um grupo de motoboys fechou a Avenida Paulista, na altura do Parque Trianon, nesta quarta-feira (25) no sentido Paraíso e deixou só uma faixa livre em direção à Consolação. Os entregadores por aplicativo fizeram manifestações por diversos pontos da capital contra a decisão do governo estadual que exige o curso de formação de motofretista para o exercício da profissão.

Pela manhã, um grupo realizou um protesto na região do Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo. A manifestação, que teve início na Rodovia Anhanguera, em Osasco.

 

“As fiscalizações estão piorando e o número de motos apreendidas está cada vez maior, o que prejudica o trabalho de quem precisa levar e trazer mercadorias em São Paulo”, afirmou um dos representantes da categoria durante o ato.

Os entregadores cobram a abertura de um canal de diálogo direto com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Eles ainda alertam que, caso não haja um acordo, novas paralisações podem ocorrer nos próximos dias.

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