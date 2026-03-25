TJMG absolve mãe que cortou pênis e matou abusador de filha de 11 anos

Crime aconteceu em março de 2025, no bairro Taquari; mulher era acusada de homicídio qualificado, destruição de cadáver e corrupção de menor

Freepik Adolescente de 11 anos foi apontada como ajudante do crime



O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) absolveu na terça-feira (24) uma mulher que mutilou o pênis do companheiro, identificado como Everton Amado da Silva, de 47 anos, após suposto caso de abuso sexual contra a própria filha. A mãe foi considerada inocente pelo júri popular, composto por quatro homens e três mulheres. Ela era acusada de homicídio qualificado, destruição de cadáver e corrupção de menor.

O crime aconteceu em março de 2025, no bairro Taquaril. Everton mantinha relacionamento com a filha e, segundo a denúncia, no dia do crime, a mãe teria colocado um remédio sedativo na bebida e, após o homem adormecer, a mulher teria iniciado uma série de agressões com faca e um pedaço de madeira. Ela teria cortado seu órgão genital e, em seguida, ateado fogo contra o corpo. A adolescente foi apontada como ajudante do crime.

A ré nega que tenha dopado o homem, mas confirma que esfaqueou o homem. Segundo ela, no dia do crime, ele chegou embriagado em casa e, de madrugada, pegou o companheiro sobre a criança, com a calça abaixada e tentando silenciá-la. A juíza Maria Beatriz Fonseca Biasutti julgou improcedente a denúncia do MPMG, resultando na absolvição da acusada.