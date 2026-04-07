Aneel aprova abertura de processo de caducidade contra Enel SP

Caso avança agora para uma nova fase, na qual será dada à distribuidora paulista mais uma oportunidade de defesa

BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Diretoria da Aneel aprova abertura de processo de caducidade do contrato da distribuidora Enel São Paulo



A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (7) a abertura de um processo de caducidade do contrato da distribuidora Enel São Paulo, após constatar “falhas estruturais” na prestação dos serviços que podem levar à aplicação da penalidade mais grave prevista para uma concessionária de energia elétrica.

O caso avança agora para uma nova fase, na qual será dada à distribuidora paulista mais uma oportunidade de defesa antes de o órgão regulador votar eventual recomendação, ao governo brasileiro, da perda do contrato da empresa.

A mudança do processo, antes fiscalizatório e agora punitivo, impede a renovação automática do contrato da Enel São Paulo, que vence em 2028.

Isso complicaria em uma eventual venda da concessão, a principal alternativa usada no passado por empresas que já enfrentaram situações semelhantes no setor elétrico. A Enel, porém, tem dito publicamente que não pretende vender o ativo.

Procurada, a Enel não respondeu imediatamente a pedido de comentário.

*Com informações da Reuters