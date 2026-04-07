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Aneel aprova abertura de processo de caducidade contra Enel SP

Caso avança agora para uma nova fase, na qual será dada à distribuidora paulista mais uma oportunidade de defesa

  • Por Jovem Pan
  • 07/04/2026 12h57
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BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vista da subestação da Enel no bairro do Anhembi, na zona norte da cidade de São Paulo Diretoria da Aneel aprova abertura de processo de caducidade do contrato da distribuidora Enel São Paulo

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (7) a abertura de um processo de caducidade do contrato da distribuidora Enel São Paulo, após constatar “falhas estruturais” na prestação dos serviços que podem levar à aplicação da penalidade mais grave prevista para uma concessionária de energia elétrica.

O caso avança agora para uma nova fase, na qual será dada à distribuidora paulista mais uma oportunidade de defesa antes de o órgão regulador votar eventual recomendação, ao governo brasileiro, da perda do contrato da empresa.

A mudança do processo, antes fiscalizatório e agora punitivo, impede a renovação automática do contrato da Enel São Paulo, que vence em 2028.

Isso complicaria em uma eventual venda da concessão, a principal alternativa usada no passado por empresas que já enfrentaram situações semelhantes no setor elétrico. A Enel, porém, tem dito publicamente que não pretende vender o ativo.

Procurada, a Enel não respondeu imediatamente a pedido de comentário.

*Com informações da Reuters

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