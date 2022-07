Anestesista é preso por estuprar paciente que passava por cesárea no Rio de Janeiro

Giovanni Quintella Bezerra foi detido em flagrante depois que a equipe médica denunciou seu comportamento às autoridades; caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio

Reprodução/Google Street View Crime aconteceu no Hospital da Mulher Heloneida Studart e a prisão foi efetuada no domingo, 10



A Polícia Civil do Rio de Janeiro, através da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, prendeu em flagrante o anestesista Giovanni Quintella Bezerra por estuprar uma mulher que estava em trabalho de parto. O crime aconteceu no Hospital da Mulher Heloneida Studart e a prisão foi efetuada no domingo, 10. A polícia informou que foi acionada para verificar a denúncia de que o anestesista teria passado sua genitália no rosto e na boca da vítima, que estava desacordada durante a cirurgia de cesariana. Enfermeiras que desconfiavam da postura do médico colocaram um celular para registrar o comportamento durante as cirurgias. A Polícia apreendeu frascos do sedativo e segue investigando outras possíveis condutas criminosas do anestesista. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a direção do hospital disseram que foram acionadas pela equipe médica e recorreram à Polícia Civil. Segundo o órgão, ele tem CRM regular e não era servidor do estado, e estava prestando assistência como pessoa jurídica para hospitais estaduais.