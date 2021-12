Aniversário de 130 anos da avenida Paulista será comemorado com ‘abraço coletivo’ neste domingo

Associação Paulista Viva sediará dois fins de semana de programação especial para comemorar existência de um dos maiores cartões postais de SP

EDSON LOPES JR./SECOM Abraço coletivo deve ser realizado na avenida paulista neste domingo



A Avenida Paulista completa 130 anos de criação no dia 8 de dezembro e para comemorar o aniversário de um dos maiores símbolos da capital, a Associação Paulista Viva (APV) organiza uma série de eventos, entre eles, um “abraço coletivo”. Segundo a associação, o ato pode entrar no livro dos recordes como o maior abraço da história em uma via pública no próximo domingo, 5. Aqueles que estiverem nas imediações da Fundação Cásper Líbero por volta das 12h do domingo serão convidados a participar do evento e fazer história. A máscara, equipamento de segurança contra a Covid-19, obrigatória no Estado em tempos de pandemia, deve ser utilizada. Além do abraço à avenida, a programação do domingo traz a apresentação da Banda da Guarda Civil Metropolitana às 10h na frente da Fiesp e um passeio de bicicleta e caminhada com convidados da associação. Uma edição especial da feira de antiguidades do Masp e ações de prevenção para medir pressão e fazer testes de HIV gratuitos também serão disponibilizadas.

O evento também prevê um tour arquitetônico pelos principais pontos da avenida e uma exposição do projeto Respira SP, com o trabalho de 40 fotógrafos profissionais e amadores mostrando pontos de vista diferentes da cidade. A mostra ocorrerá na Casa de Cultura Odisseia a partir do dia 5. A programação se repetirá no fim de semana do dia 11 e 12. A programação completa do evento, que também conta com tour ambiental no Parque Trianon, desfiles de carros antigos e a entrega de um trecho revitalizado da avenida e inauguração da decoração de natal da via, que ficará exposta até 3 de janeiro, pode ser consultada abaixo: