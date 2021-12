Inep anula questão de matemática sobre Copa do Brasil no Enem 2021

A pergunta avaliava conhecimentos de análise combinatória, trazendo os escudos de 15 clubes brasileiros, com o número de títulos de cada um no torneio organizado pela CBF desde 1989

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) comunicou, na tarde desta quarta-feira, 1º, que decidiu anular a questão de matemática sobre a Copa do Brasil que caiu no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deste ano. A pergunta avaliava conhecimentos de análise combinatória, trazendo os escudos de 15 clubes brasileiros, com o número de títulos de cada um no torneio organizado pela CBF desde 1989. Na questão, o aluno precisava montar um painel da Confederação Brasileira de Futebol, seguindo critérios explicados no enunciado, que pedia para o candidato fazer um arranjo para organizar um painel com placas em uma homenagem aos vencedores da competição.

“Uma questão da prova de matemática e suas tecnologias foi anulada, o que não compromete o processo de estimação da nota das participantes. Isso acontece porque o cálculo estatístico da nota do Enem, de acordo com a metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI), considera a combinação da coerência do padrão de resposta com o pressuposto da cumulatividade e, ainda, as características (parâmetros de complexidade) de cada item”, informou o Inep. A pergunta que não teria resposta é a de número 157 da prova rosa, que corresponde à 138 da prova azul, 155 da prova cinza e 178 da prova amarela.