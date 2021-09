ANS realiza diligência no prédio da Prevent Senior em São Paulo

Sede foi alvo de buscas na manhã desta sexta-feira, 17; documentos foram levados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar

Prevent Senior/Divulgação Sede da Prevent Senior foi alvo de buscas nesta sexta-feira



A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) realizou nesta sexta-feira, 17, diligência na operadora de saúde Prevent Senior, na capital paulista. Três servidoras da diretoria de fiscalização da agência recolheram documentos no prédio da operadora na avenida Brigadeiro Luís Antônio. As buscas se estenderam das 10h30 às 14h30 (horário de Brasília). “Foram solicitados esclarecimentos a respeito das denúncias sobre cerceamento ao exercício da atividade médica aos prestadores vinculados à rede própria da operadora, e sobre a assinatura de termo de consentimento, pelos beneficiários atendidos na rede própria, para a prescrição do chamado kit covid”, disse a ANS em nota.

A Prevent Senior é um dos alvos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. A operadora chamou atenção dos senadores após denúncias de uma possível pressão para que os médicos conveniados prescrevessem medicamentos do chamado tratamento precoce para a Covid-19, sem eficácia e segurança comprovada. Além disso, a empresa, que é sediada em São Paulo, também é acusada de proibir uso de protocolos recomendados para o tratamento da doença. A operadora não se manifestou sobre a diligência.

*Com informações da Agência Brasil