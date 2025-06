Antes de morrer, Juliana Marins fez última homenagem à família: ‘Chorando de saudades’

Brasileira, de 26 anos, caiu em um penhasco na trilha rumo ao cume do Monte Rinjani, na Indonésia, e foi encontrada morta nesta terça-feira (24)

Reprodução/Instagram Desde fevereiro, Juliana fazia um mochilão pela Ásia e já havia visitado Filipinas, Vietnã e Tailândia antes de chegar à Indonésia



Menos de um mês da tragédia, Juliana Marins publicou uma última homenagem à família, demonstrando saudades e amor. “Hoje liguei pra eles chorando de saudade. Terminei a ligação com um sorrisão no rosto, rindo das bobeiras dos meus pais, e com uma paz no coração por ter vindo ao mundo nessa família. ah, e claro que minha irmã teve que sair no início da conversa porque ela tinha que entrar numa reunião”, escreveu a jovem na legenda das fotos postadas no Instagram. Brasileira, de 26 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira (24) na Ilha de Lombok, localizada na Indonésia.

No último sábado (21), Juliana caiu em um penhasco na trilha rumo ao cume do Monte Rinjani, no país asiático. Foram quatro dias de operação de resgate, que, segundo o Itamaraty, foi dificultado pelas condições meteorológicas na região. Desde fevereiro, ela fazia um mochilão pela Ásia e já havia visitado Filipinas, Vietnã e Tailândia antes de chegar à Indonésia.

