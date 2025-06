Itamaraty lamenta morte da turista brasileira Juliana Marins

Governo brasileiro informou que a embaixada do Brasil em Jacarta mobilizou as autoridades locais ‘no mais alto nível’ e destacou dificuldades com as ‘condições meteorológicas, de solo e de visibilidade’

Na manhã desta terça-feira (24), as equipes de resgate encontraram Juliana Marins, de 27 anos, morta. A jovem, que caiu durante trilha no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, aguardava resgate há quatro dias e não resistiu. Em seguida, o governo brasileiro lamentou, com profundo pesar, a morte da turista brasileira. “Dificultado pelas condições meteorológicas, de solo e de visibilidade adversas na região, equipes da Agência de Busca e Salvamento da Indonésia encontraram o corpo da turista brasileira”, escreveu o Ministério das Relações Exteriores.

O Itamaraty ainda reportou que a embaixada do Brasil em Jacarta ‘mobilizou as autoridades locais, no mais alto nível, para a tarefa de resgate’, bem como acompanhava ‘os trabalhos de busca desde a noite de sexta-feira, quando foi informada da queda’.

Leia a nota de pesar na íntegra:

“O governo brasileiro comunica, com profundo pesar, a morte da turista brasileira Juliana Marins, que havia caído de um penhasco que circunda a trilha junto à cratera do Mount Rinjani (3.726 metros de altura), vulcão localizado a cerca de 1.200 km de Jacarta, na ilha de Lombok. Ao final de quatro dias de trabalho, dificultado pelas condições meteorológicas, de solo e de visibilidade adversas na região, equipes da Agência de Busca e Salvamento da Indonésia encontraram o corpo da turista brasileira.

A embaixada do Brasil em Jacarta mobilizou as autoridades locais, no mais alto nível, para a tarefa de resgate e vinha acompanhando os trabalhos de busca desde a noite de sexta-feira, quando foi informada da queda no Mount Rinjani. O governo brasileiro transmite suas condolências aos familiares e amigos da turista brasileira pela imensa perda nesse trágico acidente.”