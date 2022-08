Anvisa aprova liberação da vacina para a varíola dos macacos

Decisão da Agência atende a pedido do Ministério da Saúde e tem caráter excepcional, com validade de seis meses

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Ministério da Saúde poderá importar e aplicar vacinas para combater a doença



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a dispensa de registro para que o Ministério da Saúde importe e aplique uma vacina contra a varíola dos macacos, chamada de monkeypox. A decisão foi aprovada na quinta-feira, 25, por unanimidade da Diretoria Colegiada, que analisou um pedido do Ministério da Saúde. A autorização é referente à vacina Jynneos (EUA) ou Imvanex (EMA), que são o mesmo produto mas possuem nomes diferentes nos Estados Unidos e na Europa. A vacina da empresa Bavarian Nordic A/S é fabricada na Alemanha e na Dinamarca e será destinado a adultos com idade igual ou superior a 18 anos. A dispensa é temporária e excepcional e se aplicará somente ao MS, tendo validade de seis meses. A diretora da Anvisa Meiruze Freitas destacou que a varíola dos macacos é causada por um vírus parecido com o da varíola e que espera-se que a vacina contra a varíola reduza a gravidade da infeção pela monkeypox. Entretanto, ela também ressaltou a importância da manutenção dos estudos de monitoramento para a confirmação da efetividade dos imunizantes.