Anvisa aprova novo tratamento para HIV com duas substâncias em um único comprimido

Para a agência, novo medicamento facilita adesão adesão dos pacientes e simplifica os procedimentos

Pixabay Substâncias lamivudina e dolutegravir sódico não eram encontradas juntas antes



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda, 29, um novo tratamento para o vírus HIV que reúne duas substâncias, lamivudina e dolutegravir sódico, em um único comprimido. “A aprovação representa um avanço no tratamento das pessoas portadoras do vírus que causa a Aids, já que reúne em uma dose diária dois antirretrovirais que não estavam disponíveis em um só comprimido. A possibilidade de doses únicas simplifica o tratamento e a adesão dos pacientes”, afirmou a agência em nota. Segundo a Anvisa, o novo comprimido mantém a quantidade de vírus baixa no organismo e aumenta a contagem das células CD4, fundamentais para o sistema imune permanecer forte. O medicamento poderá ser prescrito para o tratamento completo da infecção pelo vírus em adultos e adolescentes acima de 12 anos com pelo menos 40 kg. O Brasil distribui medicamentos antirretrovirais, usados na luta contra o HIV, desde 1996 e o Sistema Único de Saúde (SUS) garante o tratamento para todos que têm o vírus desde 2013.