Homem faz tatuagem com rostos de Bolsonaro e Lula

Homem, que não quis se identificar, passou por uma sessão de mais de 11 horas

Reprodução/Redes sociais Homem tatuou metade do rosto de Bolsonaro e outra metade o rosto de Lula



Os rostos do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram tatuados, na quinta-feira, 15, no braço de um morador de São Paulo. A sessão, feita em um estúdio localizado na Zona Leste da capital, durou mais de 11 horas. De acordo com um dos tatuadores responsáveis pelo trabalho, Ubiratan Amorim, de 28 anos, o homem, que não quis ser identificado, chegou ao estúdio convicto do que gostaria de tatuar. A tatuagem é metade de um lado do rosto do atual mandatário e a outra metade do petista.