Anvisa autoriza aplicação da vacina da Pfizer contra Covid-19 para maiores de 12 anos

A decisão positiva da Anvisa acontece após a apresentação dos estudos desenvolvidos pelo laboratório fora do país



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a indicação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças com 12 anos ou mais. Agora, a bula do imunizante inclui essa nova faixa etária no Brasil. A decisão positiva da Anvisa acontece após a apresentação dos estudos desenvolvidos pelo laboratório fora do país, que indicam a segurança e a eficácia da vacina da Pfizer para o grupo. Até então, esse imunizante estava autorizado para jovens de 16 anos ou mais, além de ser o único indicado para menores de 18 anos no Brasil. Vale lembrar que a vacina da Pfizer, também chamada de Comirnaty, foi a primeira a receber o registro definitivo no país.

Até agora, a agência reguladora já aprovou três imunizantes pera aplicação acima de 18 anos no Brasil, além da vacina da Pfizer: CoronaVac, do Instituto Butantan; AstraZeneca/Oxford e Janssen. Na última semana, a Anvisa aprovou, com restrições, o pedido de importação excepcional da vacina russa Sputnik V, do Instituto Gamaleya, e da indiana Covaxin, da Bharat Biotech. Da vacina indiana, a autorização máxima é de quatro milhoes de doses. Da russa, se limitou a 1% da população dos Estados da Bahia, Manhão, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Piauí.