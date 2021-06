Bolsonaro diz que Queiroga prepara parecer para desobrigar uso de máscara para vacinados

Segundo o presidente, medida também vale para pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus; Queiroga afirmou que foi solicitado um estudo sobre a utilização do item de proteção

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente não deu mais detalhes sobre o documento



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que pediu para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, elaborar um parecer para desobrigar o uso de máscara para os vacinados e para pessoas que já foram infectadas pelo novo coronavírus ou uma de suas variantes. A informação foi dada pelo presidente durante evento no Palácio do Planalto realizado nesta quinta-feira, 10. “Ele (Queiroga) vai ultimar um parecer visando desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que já foram vacinados ou que já foram contaminados para tirar este símbolo que, obviamente, tem sua utilidade para quem está infectado”, disse Bolsonaro, que foi aplaudido pelos presentes. Apesar de fazer o anúncio, Bolsonaro não deu outros detalhes ou divulgou a data em que o parecer será publicado ou entrará em vigor.

Em vídeo, porém, Queiroga declarou que o presidente pediu que fosse preparado um estudo sobre o uso de máscaras e afirmou que ele está “muito satisfeito com o ritmo da campanha de vacinação do Brasil”. “Recebi do presidente Bolsonaro hoje uma solicitação para fazer um estudo acerca do uso das máscaras. O presidente está muito satisfeito com o ritmo da campanha de vacinação do Brasil, da chegada de novas doses, e da distribuição de mais de 100 milhões de doses de vacina”, disse. Segundo o ministro, o chefe de Estado acompanha o cenário internacional e vê que, em outros países onde a imunização contra a Covid-19 já avançou, o uso de máscaras está sendo flexibilizado. Nos Estados Unidos, por exemplo, autoridades de saúde desobrigaram o uso do objeto para pessoas que tomaram as duas doses de vacinas na maioria dos ambientes fechados e abertos. Em abril, Israel também anunciou a suspensão da obrigatoriedade do uso do item em espaços ao ar livre.