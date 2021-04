Anvisa autoriza ensaio clínico de vacina chinesa contra Covid-19 no Brasil

Os testes serão realizados em 12.100 voluntários distribuídos entre Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro

O imunizante será administrado em duas doses com intervalo de 22 dias entre elas



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta segunda-feira, 19, um novo ensaio clínico de vacina contra a Covid-19 no Brasil. O desenvolvimento do imunizante está sendo patrocinado pela empresa Sichuan Clover Biopharmaceuticals, Inc, sediada na China. O ensaio clínico aprovado pela Anvisa no Brasil é de fase 2 e 3. Nesses estágios serão avaliadas a segurança, a eficácia e imunogenicidade da vacina em adultos com 18 anos de idade ou mais, escolhidos de forma aleatória. O estudo será duplo-cego e controlado por placebo. Planeja-se incluir até 22 mil voluntários selecionados entre países da América Latina, além da África do Sul, Bélgica, China, Espanha, Polônia e Reino Unido. No Brasil, espera-se a participação de 12.100 voluntários, distribuídos entre Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro.

A vacina candidata é uma proteína recombinante de fusão de trímero da espícula (S) do vírus coadministrada com um adjuvante. O imunizante será administrado em duas doses com intervalo de 22 dias entre elas. Para conceder a autorização, a Anvisa analisou dados das etapas anteriores de desenvolvimento, incluindo estudos não clínicos in vitro e em animais, bem como dados preliminares de estudos clínicos em andamento. Anteriormente, a Anvisa já havia autorizado os testes no Brasil da vacina de Oxford/Astrazeneca, da CoronaVac, do imunizante da Pfizer, da Janssen e da Medicago R&D Inc.