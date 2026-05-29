Anvisa autoriza a retomada da produção e da comercialização dos produtos Ypê

Apesar da decisão, produtos com lotes de numeração final 1 e fabricados até 31 de março de 2026, devem permanecer armazenados em local seguro e não serem descartados

Reprodução / Redes Sociais Anvisa determina recolhimento de lotes do detergente Ypê



A Anvisa autorizou nesta sexta-feira (29) a retomada da produção e comercialização dos produtos Ypê que estavam suspensos por riscos de contaminação. “O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Leandro Safatle, e o diretor responsável por fiscalizações na autarquia, Daniel Pereira, anunciaram que a Química Amparo, fabricante dos produtos Ypê, está apta a retomar suas atividades de forma imediata”, diz a nota do órgão, acescentando que “também foi autorizada a comercialização e o uso dos produtos Lava-Roupas Líquido, Lava-Louças Líquido e Desinfetantes identificados pelo final de lote “1” fabricados a partir de 1° de abril de 2026.”

A autorização foi concedida à empresa após uma reinspeção conjunta, que começou na quinta-feira (28) e terminou nesta sexta, realizada pela Agência em parceria com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP), o Grupo de Vigilância Sanitária Campinas (GVS) e a Vigilância Sanitária de Amparo (Visa-Amparo).

“A fiscalização constatou a adequação das principais ações corretivas que têm sido implementadas pela Ypê desde a suspensão de duas linhas de produção da fábrica de Amparo (SP), determinada em 7 de maio pela Anvisa”, diz a nota. “A empresa apresentou um plano de ação para atender os 76 requisitos sanitários identificados na inspeção conjunta realizada em abril deste ano.”

Apesar da decisão, e Anvisa informa que a suspensão do comércio, da distribuição e do uso de detergentes lava-louças líquidos, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da Ypê com lotes de numeração final 1 e fabricados até 31 de março de 2026 – elencados na Resolução 1.834/2026 da Anvisa – permanece em vigor. Esses produtos devem permanecer armazenados em local seguro e não serem descartados. Sua liberação ocorrerá à medida em que a empresa apresentar laudos de laboratórios autorizados pela Anvisa.

Relembre o caso

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou no dia 7 de maio a retirada de lotes de produtos de limpeza da marca Ypê. A decisão, que também suspende a fabricação, a distribuição, a comercialização e o uso dos itens, afeta detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes. A restrição é válida para todos os produtos especificados cujos lotes terminem com o número 1.

A medida foi tomada após uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e pela Vigilância Sanitária municipal. Durante a fiscalização, os órgãos identificaram o descumprimento de normas de Boas Práticas de Fabricação.

De acordo com a agência, foram constatadas falhas nos processos de produção e no controle de qualidade. Esses problemas indicam risco à segurança dos produtos, com a possibilidade de contaminação microbiológica, ou seja, a presença de microrganismos patogênicos (causadores de doenças).