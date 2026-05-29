São Paulo registra menor número de roubos da história no primeiro quadrimestre

Queda ultrapassa 50% quando comparada a 2016

Alex Silva/Estadão Conteúdo Policiais militares reforçam a segurança na esquina da Av. Eng. Armando de Arruda Pereira com a R. Cel Luís de Faria e Sousa. 04/07/2025



O estado de São Paulo encerrou os quatro primeiros meses do ano com queda nos indicadores criminais e recordes históricos de redução em diferentes modalidades. Roubos em geral, que incluem assaltos de carga e a banco, atingiram o menor número da série histórica no acumulado do ano. Foram 48.550 ocorrências até abril deste ano, contra 59.202 casos no mesmo período de 2025, uma redução de 18%.

A queda se mantém, como observado nos últimos anos. Em 2022, o estado registrou 79.500 roubos nos primeiros quatro meses. O pico histórico ocorreu em 2016, quando foram contabilizados 107.468 casos no quadrimestre.

Os roubos de carga tiveram uma queda histórica de 33,6%, passando de 1.305 registros para 867 casos. É a primeira vez que esse tipo de crime fica abaixo de mil ocorrências nos quatro primeiros meses do ano em todo o estado. O caso de veículos também alcançou o menor patamar desde o início da série histórica, em 2001. A queda de 2025 para 2026 foi de 34,7%, saindo de 9.005 ocorrências para 5.883 nesse ano

Os furtos diminuíram 5,8%, saindo de 187.491 registros para 176.675. Os furtos de carga caíram de 171 para 157 ocorrências, totalizando 8,2%. Nos roubos de veículos, a redução foi de 11,1%, com os registros passando de 29.874 para 26.540 casos.

Cidades Seguras

O estado ainda emplacou 13 cidades entre as 20 consideradas mais seguras do país, de acordo com o Atlas da Violência 2026, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mede a taxa de homicídios nos 336 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes.

Confira a lista:

Jaraguá do Sul (SC) Brusque (SC) Santa Bárbara d’Oeste (SP) Lavras (MG) Bragança Paulista (SP) Itatiba (SP) Birigui (SP) Ituiutaba (MG) Atibaia (SP) Votuporanga (SP) Tubarão (SC) Indaiatuba (SP) Salto (SP) Blumenau (SC) São José dos Campos (SP) Araraquara (SP) Arapongas (PR) Marília (SP): 6,5; Mogi das Cruzes (SP) Cotia (SP)

Além de São Paulo, outros três estados possuem cidades entre as 20 menos violentas do país: Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná.

*com informações da Agência SP