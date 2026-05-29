São Paulo registra menor número de roubos da história no primeiro quadrimestre
Queda ultrapassa 50% quando comparada a 2016
O estado de São Paulo encerrou os quatro primeiros meses do ano com queda nos indicadores criminais e recordes históricos de redução em diferentes modalidades. Roubos em geral, que incluem assaltos de carga e a banco, atingiram o menor número da série histórica no acumulado do ano. Foram 48.550 ocorrências até abril deste ano, contra 59.202 casos no mesmo período de 2025, uma redução de 18%.
A queda se mantém, como observado nos últimos anos. Em 2022, o estado registrou 79.500 roubos nos primeiros quatro meses. O pico histórico ocorreu em 2016, quando foram contabilizados 107.468 casos no quadrimestre.
Os roubos de carga tiveram uma queda histórica de 33,6%, passando de 1.305 registros para 867 casos. É a primeira vez que esse tipo de crime fica abaixo de mil ocorrências nos quatro primeiros meses do ano em todo o estado. O caso de veículos também alcançou o menor patamar desde o início da série histórica, em 2001. A queda de 2025 para 2026 foi de 34,7%, saindo de 9.005 ocorrências para 5.883 nesse ano
Os furtos diminuíram 5,8%, saindo de 187.491 registros para 176.675. Os furtos de carga caíram de 171 para 157 ocorrências, totalizando 8,2%. Nos roubos de veículos, a redução foi de 11,1%, com os registros passando de 29.874 para 26.540 casos.
Cidades Seguras
O estado ainda emplacou 13 cidades entre as 20 consideradas mais seguras do país, de acordo com o Atlas da Violência 2026, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mede a taxa de homicídios nos 336 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes.
Confira a lista:
- Jaraguá do Sul (SC)
- Brusque (SC)
- Santa Bárbara d’Oeste (SP)
- Lavras (MG)
- Bragança Paulista (SP)
- Itatiba (SP)
- Birigui (SP)
- Ituiutaba (MG)
- Atibaia (SP)
- Votuporanga (SP)
- Tubarão (SC)
- Indaiatuba (SP)
- Salto (SP)
- Blumenau (SC)
- São José dos Campos (SP)
- Araraquara (SP)
- Arapongas (PR)
- Marília (SP): 6,5;
- Mogi das Cruzes (SP)
- Cotia (SP)
Além de São Paulo, outros três estados possuem cidades entre as 20 menos violentas do país: Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná.
*com informações da Agência SP
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